У лікарні в Лисичанську померла дівчинка віком 1 рік і 7 місяців, поранена внаслідок обстрілів
Після другої важкої операції, маленьке серденько дівчинки з Лисичанська, якій було всього 1 рік і 7 місяців, не витримало
Про це повідомив голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.
"Маленька крихітка з Лисичанська померла…Янголові Легких хмаринок…Вчора в будинок їхньої родини в Лисичанську прилетів снаряд. Вся родина отримала поранення. Батьки в задовільному стані. Лікарі продовжують боротися за старшого братика вбитої орками маленької лисичанки… Горіть у пеклі, російські виблюдки!" - написав Сергій Гайдай.
- Зазначимо, що 30 та 31 березня окупанти обстріляли житлові будинки, школи й нафтове сховище в Лисичанську, Сєвєродонецьку й Рубіжному, щонайменше двоє людей загинуло.
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