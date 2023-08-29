Після перемоги буде потрібен новий бренд України, який об'єднуватиме всіх, – Федоров

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій Михайло Федоров.

"Сьогодні нас об'єднує боротьба проти Росії. Ми обов'язково переможемо, а далі потрібно переходити на більш амбітні цілі. Наприклад, досягти трильйонної економіки або рівня освіти кращого, аніж у Фінляндії чи в Сінгапурі. Хотілося б, щоб кожен громадянин міг себе тут реалізувати. І загалом, щоб Україна стала найкращим місцем для реалізації будь-якої ідеї – чи то бізнес, чи творчість, чи наука, чи суспільна ініціатива", - сказав він.

"Щоб ми стали найбільш привабливою країною у світі не тільки для життя з точки зору достатку та захищеності, а й з точки зору податкової системи, швидкості руху грошей, технологій і всього іншого", - додав міністр.

За його словами, нині Мінцифра прагне зробити так, аби українські цифрові продукти якомога більше ширилися світом.

"Нам потрібен новий бренд України після нашої перемоги, який буде об'єднувати нас усіх", - наголосив Федоров.