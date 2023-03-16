Після підриву колаборанта в тимчасово окупованому Мелітополі посилили перевірки жителів, - ЦНС
У тимчасово окупованому місті Мелітополь російські війська посилили перевірки місцевих жителів, після підриву колаборанта 14 березня
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти посилили перевірки на блокпостах в Мелітополі та провели низку обшуків після того, як було підірвано одного з колаборантів", - пише відомство.
Рашисти використовують підрив свого поплічника, як привід для репресій місцевих жителів, адже не знайшли виконавців.
Нагадаємо, 14 березня в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух. Спалахнуло авто Івана Ткача. Колаборанта, який володів однією з найбільших у місті транспортних компаній, мав зв’язки з російськими військами та обійняв посаду директора "Міського транспорту" воєнно-громадянської адміністрації Запорізької області.
Повідомлялося, що Ткачу відірвало ногу і той помер у лікарні.
Окупаційна влада заявила, нібито це "черговий теракт режиму Зеленського, спрямований на дестабілізацію ситуації у регіоні та зрив відновлення мирного життя у Запорізькій області".
- У неділю, 5 березня, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали одночасно два вибухи.
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