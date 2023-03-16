Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти посилили перевірки на блокпостах в Мелітополі та провели низку обшуків після того, як було підірвано одного з колаборантів", - пише відомство.

Рашисти використовують підрив свого поплічника, як привід для репресій місцевих жителів, адже не знайшли виконавців.

Нагадаємо, 14 березня в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух. Спалахнуло авто Івана Ткача. Колаборанта, який володів однією з найбільших у місті транспортних компаній, мав зв’язки з російськими військами та обійняв посаду директора "Міського транспорту" воєнно-громадянської адміністрації Запорізької області.

Повідомлялося, що Ткачу відірвало ногу і той помер у лікарні.

Окупаційна влада заявила, нібито це "черговий теракт режиму Зеленського, спрямований на дестабілізацію ситуації у регіоні та зрив відновлення мирного життя у Запорізькій області".