Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни ще не програли остаточно у військовому плані, хоча це лише питання часу. Але морально ми це засвідчили досить давно. Важливо підкреслити, що поразки РФ на Київському, Сумському й Чернігівському напрямках ще не були поворотним моментом, ще зберігалися сили. А от Харків добив росіян. Тепер ми можемо сказати, що дійсно, поворотний момент стався, і це ж не лише ми з вами бачимо. Свідчення тому - регіональні союзники Москви з Центральної Азії, які реагують так само, оцінивши перспективу, змінюють свої орієнтири", - зазначив Фейгін.

Опозиціонер також додав, що Путін вже не може бути впевненим в армії, генштабі та силових структурах РФ.

"Зараз у Путіна є вірний союзник - Кадиров, хоча багато хто каже, що він у будь-який момент Путіна здасть. Але це не суперечливі речі, тому що, захищаючи Путіна, Кадиров захищає себе. Треба розуміти, що як не буде Путіна, наступним стане Кадиров. У Путіна залишилися надії на те, що його підтримуватимуть такі, як Пригожин та його структури. У Путіна напевне є відчуття, що за ним певна частина його команди, яку він притягнув з Пітера, типу Медведєва, який силового ресурсу не має", - зауважив Фейгін.

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