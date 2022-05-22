Про це інформує голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На Харківщині тривають бойові дії. Окупанти сконцентровані на утриманні займаних позицій. На Ізюмщині російські війська готуються до наступу та обстрілюють поблизу населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке. Внаслідок обстрілів постраждало мирне населення.

"Унаслідок обстрілу Салтівки поранення отримали 5 мирних мешканців. Також окупанти обстріляли Лозівський район, смт. Шевченкове та Чугуївський район – 3 поранених. Ще 3 поранених в місті Дергачі.

Голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко додає, що російські окупанти обстрілюють касетними снарядами, мінометами, в зоні бойових дій застосовують танки та вертольоти.

"На 87-й день повномасштабної війни окупанти продовжують бомбити з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади. Ворог застосовує касетні снаряди, а по фронтових селищах і селах б’є з танків, мінометів, запускає ракети з вертольотів", – пише В’ячеслав Задоренко.

Попри обстріли РФ комунальники та енергетики продовжують роботи. Продукти в громаді теж є.

У Золочівському районі Харківської області виявили декілька поховань окупантів, зокрема виявили тіло підполковника Герасимова.

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