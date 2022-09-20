English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ Після секретного брифінгу сенатори-республіканці повідомили про попередню підтримку додаткової допомоги Україні, - CNN

Після секретного брифінгу сенатори-республіканці повідомили про попередню підтримку додаткової допомоги Україні, - CNN

20 вересня, 2022 вiвторок
14:52
Світ Сенат США

Сенатори-республіканці, після секретного брифінгу, повідомили про попередню підтримку додаткової гуманітарної, економічної та військової допомоги Україні

Про це інформує CNN.

Сенатор-республіканець від Техасу Джон Корнін заявив, що учасники переговорів все ще обговорюють склад пакета для України, але він становитиме близько 11 мільярдів доларів, які можуть включати гуманітарну, економічну та військову допомогу.

Офіційні особи США загалом розглядають контрнаступ України як доказ того, що види зброї та розвідувальні дані були ефективними.

Повідомляється, що адміністрація Байдена попросила додати Україні допомогу в розмірі $12 млрд до резолюції, необхідної для того, щоб уряд залишався відкритим до 30 вересня. Міжпартійна підтримка має важливе значення, оскільки для того, щоб зірвати спробу обструкції в конгресі, знадобиться хоча б 10 голосів республіканців.

Сенатор-демократ від Коннектикуту Кріс Мерфі заявив, що очікує схвалення конгресу військової допомоги Україні в резолюції, що триває, але стурбований підтримкою Республіканської партії України в майбутньому.

"Я думаю, що підтримка республіканцями допомоги Україні буде довгостроково знижуватися. Я думаю, що рішення президента Трампа атакувати українську допомогу – і атакувати республіканців, які її підтримують – матиме вплив. У нас буде достатньо, щоб забезпечити цю допомогу на фінішній прямій. Але довгострокова траєкторія республіканської підтримки України справді загрозлива. Що це означає? Це означає, що якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників і Сенате, я не думаю, що ви можете розраховувати на те, що Конгрес продовжить підтримувати Україну", – сказав Мерфі CNN.

  • До державного бюджету України від США надійшли 1,5 мільйона доларів на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. 
  • 19 вересня очільник Луганщини заявив, що Збройні сили України вже зачистили та взяли під контроль Білогорівку.  
  • Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Вашингтон з партнерами обговорюють дії на випадок застосування Росією ядерної зброї. 
  • 19 вересня, ввечері американські сенатори очікують секретного брифінгу щодо України через успіх ЗСУ.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЗСУ
республіканці
США
CNN
Читайте також:
Катерина Поліщук, Пташка
18 вересня, 2022 неділя
У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"
Закатований в Ізюмі
20 вересня, 2022 вiвторок
Стало відоме ім'я закатованого в Ізюмі українського бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
Андрей Марга
18 вересня, 2022 неділя
Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичина, Румунії - Буковина: Ексглава МЗС Румунії заявив, що Україна має поступитись територіями
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.3
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
20 вересня
15:37
Андрій Єрмак
"Наївний шантаж погрозами": Єрмак прокоментував "референдуми" на окупованих територіях
15:34
Ексклюзив
Білогорівка
У Білогорівці практично немає людей і дуже багато руйнувань, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
15:32
Укрпошта
Передав загарбникам авто Укрпошти на 2,5 млн грн. Експрацівника підозрюють в колабораціонізмі
15:25
Bayraktar Kizilelma
Новий Bayraktar Kizilelma пройшов перші випробування з українським двигуном
14:59
Оновлено
пістолет
У Грузії озброєний чоловік напав на банк, взяв заручників і вимагає прапор РФ, вертоліт і $2 млн
14:48
Оновлено
Володимир Сальдо
Окупаційна влада Херсонщини й терористичних "ЛНР" та "ДНР" ухвалила рішення провести "референдуми про входження до складу РФ"
14:39
втрати окупантів
В Україні ліквідували майора російського спецназу та старшого лейтенанта армії РФ
14:33
iPhone 14
Українці надають перевагу найдорожчому iPhone 14 у версії Pro Max
14:25
газосховище
У Німеччині газосховища заповнили на більш ніж 90%
14:21
Анонс
Футбол. Ветерани ФК "Карпати" - Збірна журналістів України. Благодійний матч
14:18
Ексклюзив
Путін
Путін не оголосить мобілізацію, навіть якщо ЗСУ перетнуть кордон з РФ, - дипломат Безсмертний
14:06
Ердоган Путін
Путін хоче покінчити з війною в Україні, але розуміє, що для цього муситиме повернути всі окуповані землі, - Ердоган
13:57
Олександр Петраков
УЄФА оштрафував тренера збірної України Петракова за висловлювання про війну
13:55
Наталка Діденко
На Заході, Півночі та в Центрі - дощі, а на Сході - посуха. Погода на 21 вересня від Наталки Діденко
13:53
коронавірус
Упродовж тижня на Київщині госпіталізували 277 пацієнтів із COVID-19
13:43
Євро-2024
Збірну Росії відсторонили від участі в Євро-2024, - президент УАФ Павелко
13:32
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Лукашенко пообіцяв не допустити "удару в спину" Росії
13:32
Ексклюзив
поліцейський кийок
Декого били поліцейськими кийками, декого - струмом, годували недовареною кашею: мешканець деокупованої Балаклії про життя в катівні
13:30
Pepsi
PepsiCo припиняє виробництво в Росії майже через пів року після обіцяної дати, - Reuters
13:17
на фото: колаборант
Добровільно працював на окупантів: експоліцейському з Куп'янська оголосили підозру в держзраді
13:12
Обіцяв наварити окупантам щі: на Миколаївщині затримали корегувальника вогню
13:08
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що наразі не бачать перспектив закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом
13:08
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін хоче воювати
13:05
парад у окупованому Криму
В ГУР оцінили, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни
12:57
ЄС
ЄС остаточно затвердив виділення Україні чергового траншу макрофіну у розмірі €5 млрд
12:57
Уряд Британії планує виділити Україні щонайменше $2,6 млрд військової допомоги 2023 року, - Reuters
12:41
Володимир Путін
Збірну Росії не пустили на ЧС з улюбленого виду спорту Путіна
12:15
Ексклюзив
україна польща
Українці надзвичайно мобільні, 430 тис. біженців уже мають роботу в Польщі, - місцевий політик Чех
12:10
Ексклюзив
Литва білорусь кордон
У Литві тривають дискусії щодо заборони в’їзду для громадян Білорусі, - членкиня комітету нацбезпеки Шакаліне
12:07
Сі Цзіньпін та його васал Путін
Китай поступово анексує Росію. Москва перетворюється з партнера на васала Пекіну, - The Sydney Morning Herald
12:03
обмін тілами
Україна повернула додому тіла 25 полеглих захисників
11:52
Петер Сіярто
Очільник МЗС Угорщини Сіярто закликав ЄС відмовитися від нових санкцій проти РФ
11:42
на фото: балкер BC VANESSA
"Зернова ініціатива": до одеського порту зайшло четверте зафрахтоване ООН судно
11:40
прикордонник
Прикордонники ліквідували групу диверсантів, які намагалися переплисти Сіверський Донець
11:35
арешт кайданки
Майже 500 млн грн: столична прокуратура передала на потреби ЗСУ арештовані кошти
11:23
101-а американська дивізія
США посилюють вплив на пострадянські республіки: готові подарувати Узбекистану та Киргизстану бойову авіацію, - Politico
11:22
Дмитро Медведєв
Медведєв пригрозив, що після псевдореферендумів на Донбасі РФ зможе "використовувати всі сили самозахисту"
11:06
окупанти вивезли дітей
Росіяни крадуть українських дітей: до Москви вивезли ще 135 діток з Донеччини, – Андрющенко
10:33
Харківщина обстріл
На Харківщині двоє людей підірвалися на міні, ще трьох поранено внаслідок ворожих обстрілів
10:23
Нарендра Моді
Росія слабшає. Індія згортає співпрацю з РФ і шукає нових стратегічних партнерів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV