Про це інформує CNN.

Сенатор-республіканець від Техасу Джон Корнін заявив, що учасники переговорів все ще обговорюють склад пакета для України, але він становитиме близько 11 мільярдів доларів, які можуть включати гуманітарну, економічну та військову допомогу.

Офіційні особи США загалом розглядають контрнаступ України як доказ того, що види зброї та розвідувальні дані були ефективними.

Повідомляється, що адміністрація Байдена попросила додати Україні допомогу в розмірі $12 млрд до резолюції, необхідної для того, щоб уряд залишався відкритим до 30 вересня. Міжпартійна підтримка має важливе значення, оскільки для того, щоб зірвати спробу обструкції в конгресі, знадобиться хоча б 10 голосів республіканців.

Сенатор-демократ від Коннектикуту Кріс Мерфі заявив, що очікує схвалення конгресу військової допомоги Україні в резолюції, що триває, але стурбований підтримкою Республіканської партії України в майбутньому.

"Я думаю, що підтримка республіканцями допомоги Україні буде довгостроково знижуватися. Я думаю, що рішення президента Трампа атакувати українську допомогу – і атакувати республіканців, які її підтримують – матиме вплив. У нас буде достатньо, щоб забезпечити цю допомогу на фінішній прямій. Але довгострокова траєкторія республіканської підтримки України справді загрозлива. Що це означає? Це означає, що якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників і Сенате, я не думаю, що ви можете розраховувати на те, що Конгрес продовжить підтримувати Україну", – сказав Мерфі CNN.