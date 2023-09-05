Після смерті Пригожина повне закриття білорусько-литовського кордону втрачає актуальність, - Науседа

Про це інформує Delfi.

За словами Науседи, наразі немає інформації про те, що вагнерівці перебувають біля литовського кордону та намагаються дестабілізувати ситуацію поблизу прикордоння. Подібна ситуація спостерігається і у Польщі.

"Після смерті Пригожина ми бачимо, що в лавах угруповання "Вагнер" спостерігається якесь розгублення", - сказав він.

Президент Литви наголосив, що рішення про повне закриття кордону з Білоруссю має бути ухвалене тільки в разі погіршення ситуації на кордоні.

"Ми повинні розуміти, що наші дії мають бути адекватними до ситуації. Якщо ситуація ускладнюється, ми діємо одним чином, якщо ситуація залишається такою самою, як зараз, або навіть стабілізується, ми повинні діяти інакше. Ніхто не хоче закривати кордони тільки заради спортивного інтересу", - додав Науседа.

Що відомо про закриття Литвою пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.

6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни. У Литві назвали це провокацією.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами.

Того ж дня керівник Литовської державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас заявив, що ситуація поблизу Білорусі напружена, але під контролем. Оскільки можливі провокації розглядається збільшення правоохоронців на кордоні.

16 серпня на засіданні литовського уряду було прийнято рішення з 18 серпня тимчасово закрити два пункти пропуску з Білоруссю. Після припинення проїзду через прикордонні пункти пропуску Шумськ і Тверечь, співробітники контролю будуть переведені до іншого КПП, а транспортні потоки будуть спрямовані на Мідники, який пройшов реконструкцію та оснащений рентген-контрольною системою.

Пізніше Литва встановила перші укріплення на закритому прикордонному пункті "Шумскас" на білорусько-литовському кордоні.