Про це заявила в ефірі Еспресо народна депутатка від "Слуги Народу" Роксолана Підласа.

"Президент підписав перший блок санкцій щодо фізичних осіб. Це короткий список цього разу - там російський олігарх Дерипаска, якому належить Миколаївський глиноземний завод. Там Янукович, Лєбєдєв і Курченко. В рішенні РНБО тисячі прізвищ. Список не оприлюднений, він буде запроваджуватися указами президента різними блоками", - розповіла вона.

Підласа пояснила, що це робиться, зокрема для того, щоб Міністерство юстиції встигало опрацьовувати ці документи.

"РНБО тільки блокує активи цих людей. Конфіскуються вони рішенням Вищого антикорупційного суду за поданням Мін'юсту. 1 вересня ВАКС конфіскував майно російського олігарха Євтушенкова. Санкції, які підписав президент - це продовження процесу щодо осіб, які проти української держави, фінансують терористичні дії РФ. Наступним кроком для Мін'юсту по Дерипасці буде подання до ВАКС. Ми сподіваємось, що будуть добре підготовлені документи і суд ухвалить рішення щодо конфіксації. В Україні активів російських олігархів на понад 2,5 млрд", - підсумувала нардепка.