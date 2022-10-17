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Головна війна з Росією Після ушкодження Кримського мосту ключовим вузлом постачання для РФ на Півдні України став Мелітополь, - британська розвідка

Після ушкодження Кримського мосту ключовим вузлом постачання для РФ на Півдні України став Мелітополь, - британська розвідка

17 жовтня, 2022 понедiлок
08:25
війна з Росією Кримський міст

Через пошкодження Кримського мосту основним вузлом постачання російських військових на Півдні України став окупований Мелітополь у Запорізькій області

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка припускає, що проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, з якими стикаються російські сили на Півдні України, загострилися після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня. Ремонтні роботи тривають, і він відкритий для руху. Проте біля переходу залишається велика черга вантажівок, які чекають.

Російські сили, які діють на Півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності Кримського мосту.

"Оскільки становище росіян в окупованому Херсоні залишається напруженим, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія зв’язку через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації. Місто Мелітополь є ключовим вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації", - дійшли висновку в розвідці Британії. 

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Крим
Мелітополь
окуповані території
Керченський міст
Запорізька область
Кримський міст
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