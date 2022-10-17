Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка припускає, що проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, з якими стикаються російські сили на Півдні України, загострилися після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня. Ремонтні роботи тривають, і він відкритий для руху. Проте біля переходу залишається велика черга вантажівок, які чекають.

Російські сили, які діють на Півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності Кримського мосту.

"Оскільки становище росіян в окупованому Херсоні залишається напруженим, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія зв’язку через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації. Місто Мелітополь є ключовим вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації", - дійшли висновку в розвідці Британії.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.

16 жовтня в ОК "Південь" заявили, що через вибух на Кримському мосту росіяни втратили можливість переправляти через нього озброєння та військову техніку.

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