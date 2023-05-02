Після закінчення війни українці повинні будуть здати наявну в них зброю або поміняти на дозволену, - Клименко
Після закінчення воєнного стану українці будуть зобов'язані здати наявну в них зброю, продати її або ж переробити на дозволену
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він зазначив, що після завершення воєнного стану зброя перейде у власність держави. Так буде визначено певний термін, упродовж якого українці повинні будуть здати її, продати чи переробити на дозволений вид.
"Тоді буде визначено термін, думаю, декілька місяців, протягом яких кожен громадянин має принести зброю до органів поліції чи до суб'єктів господарювання, здати її або продати тим самим суб'єктам господарювання, або вихолостити, або переробити на дозволену зброю, мисливський карабін, наприклад", - сказав Клименко.
Очільник МВС додав, що зараз іде робота над законом про обіг цивільної зброї, навколо якого точиться багато дискусій. За його словами, необхідно зробити все, щоб українці відчували безпеку, і повернення цього відчуття - це перше, що має зробити держава та безпосередньо МВС.
"Для цього зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання", - наголосив Клименко.
Крім того, він зазначив, що вся зброя, яку видавало українцям МВС, повністю облікована.
- 7 березня в МВС України заявили, що тримають під контролем будь-які випадки незаконного використання зброї в Україні.
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