Глава МВС Клименко: Міністерство внутрішніх справ тримає під контролем будь-які випадки незаконного використання зброї
Міністерство внутрішніх справ тримає під контролем будь-які випадки незаконного використання зброї в Україні
Про це глава МВС Ігор Клименко сказав в інтерв'ю Укрінформу.
"Звичайно, що ми тримаємо під контролем будь-які випадки незаконного використання зброї та боєприпасів на території нашої держави – уже зараз, поки йде війна, щоб потім не повертатися до цього питання і не починати вирішувати його з початку", - зазначив він.
Окрім цього, також за його словами, у МВС є відповідні оперативні бази цієї зброї, яку правоохоронці вилучають у громадян, які скоюють злочини.
Зокрема Клименко запевнив, що уся ця зброя у них під наглядом.
"І тому ми говоримо нашим іноземним партнерам, що їм не треба переживати через те, що ми втратимо контроль за цими злочинами", - додав міністр.
- 7 березня Ігор Клименко повідомив, що з російського полону Україні вдалося повернути 585 співробітників Міністерства внутрішніх справ.
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