Глава МВС Клименко: Міністерство внутрішніх справ тримає під контролем будь-які випадки незаконного використання зброї

Про це глава МВС Ігор Клименко сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Звичайно, що ми тримаємо під контролем будь-які випадки незаконного використання зброї та боєприпасів на території нашої держави – уже зараз, поки йде війна, щоб потім не повертатися до цього питання і не починати вирішувати його з початку", - зазначив він.

Окрім цього, також за його словами, у МВС є відповідні оперативні бази цієї зброї, яку правоохоронці вилучають у громадян, які скоюють злочини.

Зокрема Клименко запевнив, що уся ця зброя у них під наглядом.

"І тому ми говоримо нашим іноземним партнерам, що їм не треба переживати через те, що ми втратимо контроль за цими злочинами", - додав міністр.