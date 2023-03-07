Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав глава МВС Ігор Клименко.

"585 наших співробітників уже повернулися з полону", - зазначив він.

Окрім цього, Клименко також додав, що після повернення з полону "спочатку ці люди приймають душ, потім обідають чи вечеряють...і після цього ми їх одразу ж веземо до наших медичних закладів, оглядаємо, проводимо усі необхідні аналізи. Ми їх лікуємо, робимо операції тим, кому це необхідно".

Також за інформацією міністра, їхніх співробітників після відповідного лікування, коли дозволяють медики, відправляють на реабілітацію, частина з цих осіб направляється у разі потреби на лікування за кордон.

"Хоча, наприклад, у госпіталі прикордонної служби вже працюють, у тому числі й іноземні спеціалісти разом із нашими фахівцями, та успішно ставлять людей на ноги", - запевнив міністр.

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Зокрема за його словами, більшість тих, хто повертається з полону, потім стають у стрій, але усе залежить від їхньої реабілітації та лікування.

"Азовці, поліцейські – усі в строю, усі служать і виконують свої функції. Хтось навіть повернувся у зону бойових дій, а хтось вже у тиловій зоні забезпечує порядок на території нашої держави. Більшість із них хочуть і повертаються у стрій, тому що бажають служити", - додав глава МВС.

Окрім цього, повідомляється, що Клименко зазначив, що після відповідної реабілітації ці люди, як правило, хочуть повернутися до нормального життя.

"І для них нормальне життя – це коли у колективі, з побратимами, з якими вони проходили багаторічну службу в тому чи іншому підрозділі", - сказав він.