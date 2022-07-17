Після закриття "Північного потоку-1" на технічне обслуговування ціна на газ у Німеччині майже не підвищилася, - Bloomberg

Про це передає Bloomberg з посиланням на заяву Мюллера.

"Це може означати, що ринки вже оцінили втрату постачань російського газу, і що ми досягли плато ціни на газ", - очільник Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер.

Трубопровід має запрацювати 21 липня, але досі невідомо чи відновить Росія газопостачання.

Окрім того, минулого тижня європейські ціни на природний газ впали, оскільки Норвегія відновила його подачу.

10 липня видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне Німеччині турбіну для Північного потоку, канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади щодо турбіни.

МЗС України розкритикувало рішення Канади про передачу турбіни, назвавши його небезпечним прецедентом, а США підтримали Канаду у справі передачі турбіни для Північного потоку.

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