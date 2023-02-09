Після землетрусу в Туреччині під завалами, ймовірно, перебувають 5 українців, - МЗС
Внаслідок землетрусу в Туреччині 5 українців можуть перебувати під завалами, ще з 22 громадянами нашої країни не вдається встановити зв'язок
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у facebook.
За його словами, станом на 12:00 9 лютого, українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям та везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації.
"Маємо інформацію про ймовірне перебування 5 українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку.
1 громадянка була госпіталізована. Загроз її життю немає", - написав Ніколенко.
Він додав, що загалом дипломати вже розшукали 103 українці, ще 22 громадян поки не виходять на зв'язок.
"Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв'язок із рідними", - запевнили у МЗС.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад 7 балів.
- 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
- Станом на ранок 9 лютого загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12049 людей, ще 52 979 – отримали поранення.
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