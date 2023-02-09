Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя вже понад 12 тисяч людей
Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12049 людей, ще 52 979 – отримали поранення
Про це повідомляє NBC News.
У Туреччині, за словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, загинуло щонайменше 9 057 людей. Ще 52 979 отримали поранення, згідно з даними турецького управління з надзвичайних ситуацій, а 8 000 людей були врятовані з-під завалів.
У Сирії загалом загинуло щонайменше 2 992 людини.
За даними міністерства охорони здоров'я країни і "Білих шоломів", понад 24 800 людей отримали поранення.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 бала та о 13.24 – 7,6 бала).
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
- 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
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