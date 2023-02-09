Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя вже понад 12 тисяч людей

Про це повідомляє NBC News.

У Туреччині, за словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, загинуло щонайменше 9 057 людей. Ще 52 979 отримали поранення, згідно з даними турецького управління з надзвичайних ситуацій, а 8 000 людей були врятовані з-під завалів.

У Сирії загалом загинуло щонайменше 2 992 людини.

За даними міністерства охорони здоров'я країни і "Білих шоломів", понад 24 800 людей отримали поранення.