Після звільнення Херсона окупанти перестали обстрілювати Миколаїв, – Сєнкевич
Після 11 листопада вибухи лунали в околицях Миколаєва, але саме місто не обстрілювали, бо окупанти перекинули ракетні комплекси на лівий берег
Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Медіацентрі Україна.
“Нас обстрілювали останній раз три дні тому. І, ви знаєте, це був той випадок, коли п’ятиповерхівка, обвалились всі п’ять поверхів, і 7 людей загинули. Відтоді ми чуємо вибухи на околицях міста, але, власне, у самому місті цих вибухів немає. І це пов’язано з тим, що нас обстрілювали з-під Херсону з ракетних комплексів С-300. Я так розумію, що вони перекинули їх на лівий берег і там розгортають нову оборону і нові місця для нападу. Тому поки що у нас тихо. Не думаю, що завжди буде так тихо, але сподіваюсь якнайдовше”, – розповів Олександр Сєнкевич.
- У ніч на 11 листопада російські військові обстріляли п'ятиповерхівку в Миколаєві, семеро осіб загинули.
- 11 листопада стало офіційно відомо, що вся Миколаївська область, окрім Кінбурна, звільнена від російських окупантів.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що завдяки звільненню Херсона за 15 днів у Миколаєві можуть відновити водопостачання.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 40.07Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе