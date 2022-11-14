Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Медіацентрі Україна.

“Нас обстрілювали останній раз три дні тому. І, ви знаєте, це був той випадок, коли п’ятиповерхівка, обвалились всі п’ять поверхів, і 7 людей загинули. Відтоді ми чуємо вибухи на околицях міста, але, власне, у самому місті цих вибухів немає. І це пов’язано з тим, що нас обстрілювали з-під Херсону з ракетних комплексів С-300. Я так розумію, що вони перекинули їх на лівий берег і там розгортають нову оборону і нові місця для нападу. Тому поки що у нас тихо. Не думаю, що завжди буде так тихо, але сподіваюсь якнайдовше”, – розповів Олександр Сєнкевич.

У ніч на 11 листопада російські військові обстріляли п'ятиповерхівку в Миколаєві, семеро осіб загинули.

11 листопада стало офіційно відомо, що вся Миколаївська область, окрім Кінбурна, звільнена від російських окупантів.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що завдяки звільненню Херсона за 15 днів у Миколаєві можуть відновити водопостачання.

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