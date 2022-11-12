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Завдяки звільненню Херсона за 15 днів у Миколаєві можуть відновити водопостачання

12 листопада, 2022 субота
19:17
війна з Росією Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що миколаївцям не довго залишилось терпіти труднощі з водою

Про це йдеться у його відеозверненні до населення.

Раніше, як відомо, в місті зникла вода, адже внаслідок бойових дій було пошкоджено водогін до Миколаєва у місці, до якого доступу не було. Ремонт труби водопроводу також не змогли розпочати через обстріл.

За словами Кіма, окупанти не сильно розікрали станцію відкачування води, де точка забору для Миколаєва з чистою водою. Дві з п'яти точок, скоріше за все, були підірвані, вони знаходяться в Киселівці. Інші точки забору російські загарбники замінували, тому зараз на місцях працює ДСНС.

Йдеться про два місця водозабору для Миколаєва у селі Киселівка Чорнобаївської громади Херсонської області. Фактично, це північно-західна околиця Херсона. Наразі село звільнили разом із Чорнобаївкою та Херсоном, тож тепер можливо відновлювати подачу води на Миколаїв.

"Нам допомагає ДСНС, бо дуже багато мін, ми не встигаємо, вони розуміють важливість розмінування для Миколаєва. Нам Черкаси надсилають два додаткові екіпажі для розмінування. Завтра почнемо розмінувати першу точку. По роботах по відновленню там 5 днів на першу точку, 10 днів на другу, і це все послідовно. Тобто, дива, завтра-післязавтра води не буде, мінімум днів 15 зараз. І ще ми не бачимо три точки наступні. І знову ж таки, на шкоду термінам буде безпека людей, щоб це все розмінувати, але у найближчій перспективі вода буде. Ми це розуміємо, це реально відновити, кошти та сили для цього є, тож миколаївцям залишилося недовго мучитися. Будемо цю справу повертати", - заявив він.

  • Про те, що до Миколаєва невдовзі повернеться вода, адже ЗСУ взяли під контроль магістральний водогін, 10 листопада повідомив нардеп від "Слуги Народу" Ігор Копитін. Централізованого постачання питної в місті не було від квітня через активні бойові дії ц пошкодження водогону.
  • Раніше в ефірі телемарафону Віталій Кім зазначав, що звільнено більшу частину області, окупованою залишається територія Кінбурнської коси.
  • 11 листопада стало офіційно відомо, що вся Миколаївська область, окрім Кінбурна, звільнена від російських окупантів.

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Миколаїв
Миколаївщина
окупанти
Віталій Кім
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