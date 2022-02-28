Письменник Жадан розсекретив номер телефону мера Мацегори, який здав Куп'янськ Росії

Номер телефону Мацегори розсекретив письменник Сергій Жадан.



У своєму Twitter-акаунті Жадан запропонував українцям побажати Мацегорі "доброї ночі".



"Друзі, а ось вам на ніч телефон мера міста Куп'янська Мацегори Геннадія Миколайовича. Ще встигнете побажати йому доброї ночі)

095 425 66 80", - написав письменник Сергій Жадан.

Друзі, а ось вам на ніч телефон мера міста Куп'янська Мацегори Геннадія Миколайовича. Ще встигнете побажати йому доброї ночі)

095 425 66 80 — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) February 27, 2022

Нагадаємо, Геннадій Мацегора провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

Після цього Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради стосовно Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.