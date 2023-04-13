Волонтерка та письменниця оприлюднила в мережі допис, де ствердила що "померти гідно, зі словами "Слава Україні!", зробити останню затяжку й стати символом - краще" ... ніж "верещати їхньою (російською - ред.) мовою - "нєнада,больна".

Нині він прихований, однак користувачі поширюють в інтернеті знімок з екрана допису:

Авторка пояснила, що, на її переконання, немає сенсу "просити у нелюда не вбивати, щоб не було боляче". Стверджуючи, що "вони завжди зроблять навпаки".

Допис викликав хвилю обурливих та критичних коментарів серед користувачів мережі. Їй закидали відсутність розуміння й поваги до бійців.

На текст авторки та волонтерки відреагувала й письменниця та лауреатка Національної премії України Тамара Горіха Зерня.

"Блогерка, яка звинувачує українського військового, що той кричав перед смертю, – явно нездорова. Це просто ще одне нагадування, що довкола нас є садисти, психопати, нарциси, істерики, наркомани та просто ідіоти. Це не привід узагальнювати чи робити висновки про українців загалом. Ми не винні, що інтернет дають усім охочим", – висловилася літераторка.

Згодом Василіса Мазурчук оприлюднила інший допис, де переконувала, що не висміювала нічию смерть.

"Я не можу передати на скільки я хочу щоб вони (окупанти - ред.) всі зникли. Пост був про те, що немає сенсу просити у нелюдів та вбивць - немає сенсу. Лише планомірне видавлювання нечисті з нашої землі", - написала волонтерка.