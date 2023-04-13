Письменниця та волонтерка Мазурчук заявила, що "краще померти гідно, ніж верещати їхньою мовою" про відео щодо страти українського полоненого та піддалася критиці
Василіса Мазурчук заявила в дописі на фейсбуці, що "краще померти гідно, ніж верещати їхньою мовою" у контексті відео зі стратою захисника України. Читачі висловили обурення через тези письменниці
Волонтерка та письменниця оприлюднила в мережі допис, де ствердила що "померти гідно, зі словами "Слава Україні!", зробити останню затяжку й стати символом - краще" ... ніж "верещати їхньою (російською - ред.) мовою - "нєнада,больна".
Нині він прихований, однак користувачі поширюють в інтернеті знімок з екрана допису:
Авторка пояснила, що, на її переконання, немає сенсу "просити у нелюда не вбивати, щоб не було боляче". Стверджуючи, що "вони завжди зроблять навпаки".
Допис викликав хвилю обурливих та критичних коментарів серед користувачів мережі. Їй закидали відсутність розуміння й поваги до бійців.
На текст авторки та волонтерки відреагувала й письменниця та лауреатка Національної премії України Тамара Горіха Зерня.
"Блогерка, яка звинувачує українського військового, що той кричав перед смертю, – явно нездорова. Це просто ще одне нагадування, що довкола нас є садисти, психопати, нарциси, істерики, наркомани та просто ідіоти. Це не привід узагальнювати чи робити висновки про українців загалом. Ми не винні, що інтернет дають усім охочим", – висловилася літераторка.
Згодом Василіса Мазурчук оприлюднила інший допис, де переконувала, що не висміювала нічию смерть.
"Я не можу передати на скільки я хочу щоб вони (окупанти - ред.) всі зникли. Пост був про те, що немає сенсу просити у нелюдів та вбивць - немає сенсу. Лише планомірне видавлювання нечисті з нашої землі", - написала волонтерка.
- Нагадаємо, 12 березня СБУ оприлюднила ім'я розстріляного за слова "Слава Україні!" воїна. Ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорьович. Установлено, що його розстріляли ще 30 грудня 2022 року.
- Увечері 11 квітня у мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим. СБУ розпочала розслідування.
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