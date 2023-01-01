Письменниця з Фінляндії на Новий рік "привітала" росіян снарядом

Про це вона повідомила на своїй сторінці у twitter.

"Цьогоріч мої гроші за феєрверк пішли на цю ракету, щоб захистити Україну від російської агресії. З Новим роком! Ви можете надіслати власні новорічні побажання Росії за допомогою @SignMyRocket", — написала Оксанен.

Вона зазначила, її фінський дідусь, ветеран двох радянсько-фінських воєн, та естонський дідусь, учасник Руху опору Лісових братів, і брати естонської бабусі, які загинули під час полювання НКВД, теж надіслали свої привітання разом з нею.

На ракеті на замовлення Оксанен написали "Jaxuhali", що у фінському сленгу означає "обійми підтримки".

Королева Данії Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє "сильне враження на всіх".

1 січня стало відомо, що Емманюель Макрон у новорічному привітанні звернувся до українців та заявив, що Франція "допоможе Україні перемогти" та "побудувати справедливий світ".

1 січня Президент Естонії Алар Каріс звернувся до громадян країни та подякував за підтримку військових біженців з України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb