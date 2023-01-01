Письменниця з Фінляндії на Новий рік "привітала" росіян снарядом
Фінсько-естонська письменниця Софі Оксанен "привітала" російську армію в Україні підписаним нею снарядом
Про це вона повідомила на своїй сторінці у twitter.
"Цьогоріч мої гроші за феєрверк пішли на цю ракету, щоб захистити Україну від російської агресії. З Новим роком! Ви можете надіслати власні новорічні побажання Росії за допомогою @SignMyRocket", — написала Оксанен.
Вона зазначила, її фінський дідусь, ветеран двох радянсько-фінських воєн, та естонський дідусь, учасник Руху опору Лісових братів, і брати естонської бабусі, які загинули під час полювання НКВД, теж надіслали свої привітання разом з нею.
На ракеті на замовлення Оксанен написали "Jaxuhali", що у фінському сленгу означає "обійми підтримки".
- Королева Данії Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє "сильне враження на всіх".
- 1 січня стало відомо, що Емманюель Макрон у новорічному привітанні звернувся до українців та заявив, що Франція "допоможе Україні перемогти" та "побудувати справедливий світ".
- 1 січня Президент Естонії Алар Каріс звернувся до громадян країни та подякував за підтримку військових біженців з України.
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