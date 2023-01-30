Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Крим географічно розташований таким чином, що, якщо ми починаємо звільняти нашу територію, особливо Запорізьку та Херсонську області, то Крим – це удар з флангу, тобто можливість завдання флангового удару по наших військах. Тому, питання звільнення Криму може постати навіть раніше, ніж питання звільнення Донбасу, Луганської та Донецької областей", - пояснив військовий експерт.

Олег Жданов зауважив, якщо подивитися на карту, то одне з головних наших завдань - вихід на узбережжя Азовського моря, щоб навпіл розсікти угруповання російських військ та відсікти півострів Крим.

"З Азовського узбережжя навіть тими засобами, які у нас є сьогодні, ми будемо фактично діставати до Керчі. Відповідно, можемо перекрити чи доруйнувати міст та унеможливити перекидання військ через Керчинську протоку. І тоді питання Криму буде стояти на порядку денному першим, а не другим", - зауважив Жданов.

Раніше генерал США Ходжес назвав ключову умову звільнення Криму влітку 2023 року

Також військовий експерт, полковник Збройних Сил України у запасі Роман Світан вважає, що ЗСУ зайдуть у Крим до літа цього року

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