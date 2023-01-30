Питання звільнення Криму може постати раніше, ніж деокупація Донеччини та Луганщини, - військовий експерт Жданов
Олег Жданов, військовий експерт, вважає, що одне з головних наших завдань - вихід на узбережжя Азовського моря, щоб навпіл розсікти угруповання російських військ та відсікти півострів Крим
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Крим географічно розташований таким чином, що, якщо ми починаємо звільняти нашу територію, особливо Запорізьку та Херсонську області, то Крим – це удар з флангу, тобто можливість завдання флангового удару по наших військах. Тому, питання звільнення Криму може постати навіть раніше, ніж питання звільнення Донбасу, Луганської та Донецької областей", - пояснив військовий експерт.
Олег Жданов зауважив, якщо подивитися на карту, то одне з головних наших завдань - вихід на узбережжя Азовського моря, щоб навпіл розсікти угруповання російських військ та відсікти півострів Крим.
"З Азовського узбережжя навіть тими засобами, які у нас є сьогодні, ми будемо фактично діставати до Керчі. Відповідно, можемо перекрити чи доруйнувати міст та унеможливити перекидання військ через Керчинську протоку. І тоді питання Криму буде стояти на порядку денному першим, а не другим", - зауважив Жданов.
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