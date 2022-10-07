Південь зараз більше потрібен росіянам, ніж інші напрямки, - полковник СБУ Костенко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Південь цікавий тим, що тут стоять регулярні війська і Путін на цей напрям робив ставку, розуміючи, що "ДНР" та "ЛНР" були важливі йому тільки як привід для війни. А Південь для нього стратегічно важливий, бо це з'єднання з Придністров'ям і Чорним морем, також відрізає Україну від морського узбережжя, тобто багато стратегічних цілей Путін ставив щодо Півдня. Але українські війська не дали цього зробити, тому він і перекидає війська, розуміючи, що потрібен південний напрямок", - прокоментував полковник СБУ.



Роман Костенко додав, що останні полонені, яких брали вчора-позавчора, розказують про перекидання росіян із Токмака Запорізької області та з інших напрямків, де противник зараз тримає оборону.



"Я думаю, що Південь зараз більше потрібен росіянам, ніж Донецький напрямок, де вони мають перевагу та намагаються тиснути наших військових. На південному напрямку, я вважаю, зараз перевага більш-менш на нашому боці, але у противника ще достатньо сил та засобів. Ми наступаємо не числом, а вмінням. І це ввійде в історію, коли за меншою кількістю артилерії, бронетехніки, порівняно з росіянами, ми ведемо наступ і звільняємо свої території", - підкреслив Костенко.

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