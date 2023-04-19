Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"Південна Корея говорила, що на цьому етапі вони не будуть постачати зброю для України, але вони ніде не зарікались, що вони цього не зроблять. Зараз іде уточнення позиції, йдеться про певні умови. На мою думку, вони вже є в реаліях. Південна Корея - демократична країна, яка належить до групи країн. які допомагають Україні. Тут нема жодних обмежень у військовій сфері. Дійсно, для них конфлікт з КНДР підвищує ризики. Я думаю, що у Південній Кореї розуміють, що їм підтримка союзників на майбутній період дуже важлива в Азії. Вони можуть піти на свідомі, більш рішучі дії, розуміючи, що їм також допоможуть у майбутньому", - вважає він.

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Чалий додав, що Україна буде завжди дивитися, хто підставив плече нам.

"В майбутньому наше партнерство буде зміцнюватися з такими країнами. Я можу привітати те, якщо саме зараз Південна Корея зробить рішучі кроки, щоб зупинити російську агресію і війну у центрі Європи. Поки обережна заява, будемо очікувати результатів", - підсумував дипломат.