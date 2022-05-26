Південна Корея та Данія працюватимуть над спільним експортом плавучих АЕС, - видання Neimagazine
Південнокорейська компанія Best Engineering in Energy Solutions (BEES) і данська Seaborg починають співпрацю над спільним експортом плавучих АЕС
Про це повідомляє видання Neimagazine.
Зазначається, що компанії визначать вимоги для експорту в будь-яку країну світу повністю перевірених плавучих атомних електростанцій (FNPP), побудованих на базі компактного реактора на розплавах солей Seaborg (CMSR).
Відомо, що FNPP поставлятиметься як продукт "під ключ" - готовий до швартування у промисловій гавані (Power Barge) із підключеним кабелем передачі електроенергії - від баржі до електромережі на березі.
Для остаточної реалізації цього проєкту країнам необхідно "узгодити" міжнародне морське законодавство із традиційним береговим ядерним законодавством.
Додатковим рішенням є розміщення заводу з виробництва водню або аміаку поруч з атомною енергетичною баржею для використання її енергії для виробництва водню й аміаку.
Конструкція Power Barge є модульною, вона забезпечує потужність до 800 МВт і розрахована на 24-річну експлуатацію.
- Нагадаємо, Японія вирішила скинути понад 1 млн тонн стічних вод з пошкодженої АЕС "Фукусіма" в Тихий океан. План представлений компанією Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) на підставі прийнятого у 2021 році рішення уряду про спуск стічних вод в якості необхідного кроку для поточного очищення і виведення станції з експлуатації.
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