Про це пише Yonhap.

"Уряд подав позов до Центрального районного суду Сеула проти Корейської Народно-Демократичної Республіки, вимагаючи 44,7 мільярда вон (35 мільйонів доларів США) як компенсацію за спричинення втрати державних активів Півдня", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що мотивом подання позову є бажання захистити свої права та впевнитись, що відшкодування буде здійснено перед настанням п'ятниці, коли вичерпується термін позовної давності для таких вимог.

"Насильницьке знищення Північною Кореєю офісу зв'язку є явно незаконним актом. Північна Корея також порушила відповідні міжкорейські угоди та фундаментально завадила основі взаємної поваги та довіри між двома Кореями", - заявили в міністерстві.

В уряді зазначили, що нададуть сувору відповість на порушення Північною Кореєю прав власності урядом і південнокорейцями.

Довідка.

У 2020 році Північна Корея вчинила акт знесення спільного офісу зв'язку, який був створений для забезпечення комунікації та співпраці між обома Кореями. Цей акт завдав значних збитків та мав серйозні наслідки для співпраці та взаєморозуміння між країнами.

Підрив відбувся через те, що Сеул не зміг перешкодити перебіжчикам з Північної Кореї надсилати через кордон листівки проти Пхеньяну.