Північна Корея побудувала секретну базу для запусків міжконтинентальних ракет, - Центр стратегічних та міжнародних досліджень
Неподалік від кордону з Китаєм КНДР облаштувала секретну базу для міжконтинентальних ракет
Про це повідомляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень.
База Хеджунг розташована в лісі провнції Шаганг, за 25 км від китайського кордону. Це одна з 20 баз для запуску балістичних ракет Північної Кореї.
За інформацією Центру стратегічних і міжнародних досліджень, її будівництво розпочалося 20 років тому, що свідчить про високий рівень попереднього плвнування розробки бази.
Центр стратегічних і міжнародних досліджень зазначає, що там може бути розміщений ракетний полк, озброєний міжконтинентальними балістичними ракетами (ICBM). Також у звіті йдеться про те, що база містить приховану підземну частину.
Хеджунг не фігурує в домовленостях про денуклеаризації між США та Північною Кореєю.
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