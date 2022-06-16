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Північна Корея повідомляє про новий спалах інфекційного захворювання

16 червня, 2022 четвер
06:16
Здоров'я На фото прапори Північної Кореї

Північна Корея повідомила про спалах невідомої кишкової епідемії. Захворювання потенційно може посилити навантаження на систему охорони здоров’я країни, яка бореться з хвилею COVID-19

Про це пише Reuters. 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив у середу, 15 червня, ліки до західного портового міста Хеджу, щоб допомогти пацієнтам, які страждають від "гострої кишкової епідемії", повідомляє державне ЗМІ Північної Кореї.

ЗМІ не зазначає кількість уражених людей і не уточнюється, що це за хвороба. Повідомляють, що вона стосується шлунково-кишкового тракту.

"Кім наголосив на необхідності стримування епідемії якомога раніше, вживши чітких заходів для карантину підозрюваних випадків, щоб ретельно приборкати її поширення", - йдеться в повідомленні.

Інформація про спалах з'явився, на фоні боротьби з COVID-19. Минулого місяця в країні оголосили надзвичайний стан через брак вакцин і медичних матеріалів.

Північна Корея повідомила про ще 26 010 людей із симптомами лихоманки в четвер, 16 червня, а загальна кількість хворих на лихоманку, зареєстрованих по всій країні з кінця квітня, наближається до 4,56 мільйона. Кількість померлих від спалаху становить 73 людини.

Додають, що в столиці Північної Кореї щодня оголошують кількість хворих на лихоманку, а не хворих на COVID, очевидно, не вистачає наборів для тестування. Експерти також підозрюють, що цифри, оприлюднені через контрольовані урядом ЗМІ, занижені.

  • 12 травня Північна Корея вперше заявила, що в країні було виявлено хворих на коронавірус.
  • 16 травня лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ щодо мобілізації військових, щоб налагодити поставки медикаментів в аптеки на тлі поширення в країні коронавірусу.
  • 22 травня Північна Корея відмовилася від пропозиції США про допомогу у боротьбі з коронавірусом.

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