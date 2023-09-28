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Північна Корея внесла до конституції поправку про свій ядерний статус

28 вересня, 2023 четвер
08:28
Світ Північна Корея

КНДР внесла поправку до конституції, яка закріплює ядерну політику. Це сталося після того, як лідер країни заявив про намір прискорити виробництво цієї зброї для протидії тому, що він схарактеризував, як провокації з боку США

Про це інформують Reuters та KCNA.

Повідомляється, що після дводенного засідання парламенту Верховна народна асамблея без жодного голосу проти прийняла перегляд. Згідно з ним, Північна Корея працює над створенням високоядерної зброї для так званого забезпечення свого права на існування та "попередження війни".

"Політика КНДР щодо створення ядерних сил стала постійною як основний закон держави, яким нікому не дозволено нічим нехтувати. Необхідність продовжувати роботу з експоненціального збільшення виробництва ядерної зброї та диверсифікації засобів ядерного удару та розгортання їх у різних службах", - заявив парламенту лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Кім зазначив, що військові навчання США та розміщення стратегічних активів у регіоні є гострими провокаціями.

Зі свого боку, міністерство об’єднання Південної Кореї висловило думку, що оновлена конституція виявляє "непохитну волю" Пхеньяна утримати свою ядерну програму: "Ми ще раз підкреслюємо, що Північна Корея зіткнеться з кінцем свого режиму, якщо вона застосує ядерну зброю".

Реакція Японії

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно наголосив, що такі дії КНДР порушують безпеку та мир у світі.

"Ядерні та ракетні розробки Північної Кореї становлять загрозу миру та безпеці нашої країни та міжнародної спільноти, і з ними ніколи не можна миритися", - додав Мацуно.

  • Нагадаємо, 26 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.
  • Тоді Кім Чен Ин у КНДР показав Шойгу заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.
Новини
КНДР
Японія
ядерна зброя
ядерна небезпека
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