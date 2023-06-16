Північна Македонія - Україна: де та коли дивитись перший матч Реброва у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні, 16 червня, збірна України зіграє проти Північної Македонії у 3-му турі кваліфікаційного раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Наступні дві гри збірна України проведе у кваліфікації Євро-2024. Сьогодні, 16 червня, команда Сергія Реброва зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти.
Матч проти Північної Македонії стане дебютним для Сергія Реброва у кваліфікації Євро-2024. Декілька днів тому збірна України зіграла внічию проти Німеччини (3:3) у товариській зустрічі.
Фото: Getty Images
Турнірна таблиця групи збірної перед 3-м туром кваліфікації Євро-2024
Збірна Англії набрала 6 очок та стала одноосібним лідером групи C. Італія має 3 пункти та займає друге місце, третьою йде Північна Македонія, в якої також 3 бали.
Україна та Мальта не набрали жодного очка, команда Сергія Реброва випереджає суперника завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Марсель", Франція), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція), Владислав Кочергін ("Ракув", Польща).
Нападники: Артем Довбик ("Дніпро-1"), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарій Русин ("Зоря").
Прогноз букмекерів на матч Північна Македонія - Україна
За версією букмекерів, Україна є явним фаворитом. На виграш нашої збірної дають коефіцієнт 1,99. Нічию оцінюють у 3,60. Перемога Північної Македонії - 4,45.
Трансляція матчу Північна Македонія - Україна
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія - Україна у 3-му турі кваліфікації Євро-2024.
Медіасервіс Megogo та регіональні канали "Суспільного" проведуть відеотрансляцію матчу Північна Македонія - Україна. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
Євро-2024
Кваліфікація. 3-й тур
16 червня
Північна Македонія - Україна
Скоп'є, Національна Арена "Тоше Проескі"
Початок о 21:45
Трансляція - Megogo та регіональні канали "Суспільного"
- 12 червня Україна у товариському матчі зіграла внічию з Німеччиною. Еспресо провів текстовий онлайн гри.
- Під час матчу Німеччина - Україна вболівальники провели флешмоб на знак подяки за надані ЗСУ танки Leopard.
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав нічию 3:3 у товариському матчі з Німеччиною гідним результатом.
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