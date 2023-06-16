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Північна Македонія - Україна: де та коли дивитись перший матч Реброва у кваліфікації Євро-2024

16 червня, 2023 п'ятниця
10:20
Спорт Збірна України

Сьогодні, 16 червня, збірна України зіграє проти Північної Македонії у 3-му турі кваліфікаційного раунду Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Наступні дві гри збірна України проведе у кваліфікації Євро-2024. Сьогодні, 16 червня, команда Сергія Реброва зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти.

Матч проти Північної Македонії стане дебютним для Сергія Реброва у кваліфікації Євро-2024. Декілька днів тому збірна України зіграла внічию проти Німеччини (3:3) у товариській зустрічі.

Сергій Ребров та Віталій Миколенко (праворуч)

Фото: Getty Images

Турнірна таблиця групи збірної перед 3-м туром кваліфікації Євро-2024

Збірна Англії набрала 6 очок та стала одноосібним лідером групи C. Італія має 3 пункти та займає друге місце, третьою йде Північна Македонія, в якої також 3 бали.

Україна та Мальта не набрали жодного очка, команда Сергія Реброва випереджає суперника завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів. 

Група C перед 3-м туром кваліфікації Євро-2024

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Марсель", Франція), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція), Владислав Кочергін ("Ракув", Польща).

Нападники: Артем Довбик ("Дніпро-1"), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарій Русин ("Зоря").

Прогноз букмекерів на матч Північна Македонія - Україна

За версією букмекерів, Україна є явним фаворитом. На виграш нашої збірної дають коефіцієнт 1,99. Нічию оцінюють у  3,60. Перемога Північної Македонії - 4,45.

Трансляція матчу Північна Македонія - Україна

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія - Україна у 3-му турі кваліфікації Євро-2024. 

Медіасервіс Megogo та регіональні канали "Суспільного" проведуть відеотрансляцію матчу Північна Македонія - Україна. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Євро-2024

Кваліфікація. 3-й тур

16 червня

Північна Македонія - Україна

Скоп'є, Національна Арена "Тоше Проескі"

Початок о 21:45

Трансляція - Megogo та регіональні канали "Суспільного"

збірна України, Віктор Циганков

Фото: Getty Images

футбол
Збірна України
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