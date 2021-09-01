"Північний потік-2": вступ України до НАТО має стати гарантією безпеки від США та Німеччини, - посол Мельник

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Die Welt.

Він закликав західні країни "якомога швидше прийняти Україну до НАТО".

"Україні потрібні не запевнення, а конкретні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках вступу в НАТО", - заявив Мельник.

За словами посла, Україна розглядає "Північний потік-2" як вкрай серйозну загрозу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що США та Німеччина все ще можуть заблокувати запуск російського "Північного потоку-2".