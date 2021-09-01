"Північний потік-2": вступ України до НАТО має стати гарантією безпеки від США та Німеччини, - посол Мельник
Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що членство України у НАТО має стати гарантією безпеки після запуску російського газопроводу "Північний потік-2"
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Die Welt.
Він закликав західні країни "якомога швидше прийняти Україну до НАТО".
"Україні потрібні не запевнення, а конкретні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках вступу в НАТО", - заявив Мельник.
За словами посла, Україна розглядає "Північний потік-2" як вкрай серйозну загрозу.
- Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що США та Німеччина все ще можуть заблокувати запуск російського "Північного потоку-2".
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