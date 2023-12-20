Пияцтво, побиття молоді, хамство жінкам: у Криму жителі Красногвардійська обурені поведінкою окупантів, - "Атеш"

Про це повідомляють активісти руху спротиву "Атеш".

"Рашисти дістали мешканців Красногвардійська. У селищі наростає невдоволення щодо російських військових. Все частіше люди стикаються з п'яними військовослужбовцями (прим. - РФ), побиттям молоді та хамським поводженням з жінками", - пише "Атеш".

Російські окупанти вважають, що жителі Криму "зобов'язані" їм за те, що вони приїжджають з усієї Росії воювати проти України.

"Але мешканці так не думають. Вони все частіше наважуються говорити росіянам правду у вічі, що вони окупанти. Попри ризик бути затриманими. Невдоволення кримчан зростає і найкращий цьому доказ те, що до нас приєднуються все нові активісти та агенти", - йдеться в повідомленні.