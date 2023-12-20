У Криму атаковані підрозділи ФСБ і повітряно-космічних сил РФ, є поранений та пошкодження, - Кримський вітер

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними каналу, близько 04:00 в Алушті сталася перша атака. Було зафіксовано щонайменше 3 прильоти на території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.

"Попередньо, атаку було здійснено з БпЛА. Один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку", - йдеться в публікації.

Друга атака була здійснена близько 05:00 по 40-му окремому командно-вимірювальному комплексу у складі головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова повітряно-космічних сил РФ в селі Вітіно Сакського району.

Внаслідок цієї атаки зафіксовано щонайменше 2 прильоти та пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Даних про постраждалих немає.