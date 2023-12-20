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У Криму атаковані підрозділи ФСБ і повітряно-космічних сил РФ, є поранений та пошкодження, - Кримський вітер

20 грудня, 2023 середа
17:45
Війна з Росією Окупований Крим

У середу, 20 грудня, в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи на території військових частин ФСБ і повітряно-космічних сил РФ

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними каналу, близько 04:00 в Алушті сталася перша атака. Було зафіксовано щонайменше 3 прильоти на території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.

"Попередньо, атаку було здійснено з БпЛА. Один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку", - йдеться в публікації.

Друга атака була здійснена близько 05:00 по 40-му окремому командно-вимірювальному комплексу у складі головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова повітряно-космічних сил РФ в селі Вітіно Сакського району.

Внаслідок цієї атаки зафіксовано щонайменше 2 прильоти та пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Даних про постраждалих немає.

  • Раніше українські партизани провели розвідку аеродрому окупантів біля Джанкою та виявили станції радіолокацій ворога. 
  • Партизани руху "Атеш" провели успішне спостереження у тимчасово окупованому Севастополі в Криму за переміщенням зенітної установки росіян.
  • У тимчасово окупованому Криму партизани виявили близько 30 цистерн із пальним на залізничній станції у Гвардійському Сімферопольського району.

 
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Крим
ФСБ
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окупанти
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