У Криму атаковані підрозділи ФСБ і повітряно-космічних сил РФ, є поранений та пошкодження, - Кримський вітер
У середу, 20 грудня, в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи на території військових частин ФСБ і повітряно-космічних сил РФ
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
За даними каналу, близько 04:00 в Алушті сталася перша атака. Було зафіксовано щонайменше 3 прильоти на території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.
"Попередньо, атаку було здійснено з БпЛА. Один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку", - йдеться в публікації.
Друга атака була здійснена близько 05:00 по 40-му окремому командно-вимірювальному комплексу у складі головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова повітряно-космічних сил РФ в селі Вітіно Сакського району.
Внаслідок цієї атаки зафіксовано щонайменше 2 прильоти та пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Даних про постраждалих немає.
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