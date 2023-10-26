"План дій із конкретними термінами": Зеленський скликав військовий кабінет та заслухав доповіді Залужного, Буданова та Умєрова

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Зазначається, що військовий кабінет пройшов у спеціальному форматі. На ньому очно були присутні усі командувачі, а саме: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, заступник командувача військ оперативного командування "Південь" бригадний генерал Андрій Гнатов, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" генерал-майор Едуард Москальов та командувач Морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль.

Вони доповіли щодо ситуації на своїх напрямках, прозвітували про оборонні та наступальні дії, спеціальні завдання.

Також президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова, очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова та голови Служби безпеки України Василя Малюка.

"План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК. Узгодили позиції. Рухаємося далі", - підсумував президент.