Зеленський провів засідання Ставки: говорили виключно про фронт
Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, учасники якого обговорили ситуацію на фронті
Про це він повідомив у Telegram.
"Важлива Ставка. Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії", - написав Зеленський.
"Отримали всю поточну інформацію, дали доручення військовим та розвідці. Працюємо далі над звільненням нашої землі", - додав президент.
Подробиць засідання він розкривати не став.
- 17 жовтня після засідання Ставки Зеленський повідомив, що ЗСУ просуваються вперед. "Маємо результат у нашому просуванні вперед, результат штурмових дій наших хлопців, і це ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє – кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта – усе це має значення. Постійність наших результатів – це постійність підтримки України світом", – зазначив президент.
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