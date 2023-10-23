Зеленський провів засідання Ставки: говорили виключно про фронт

Про це він повідомив у Telegram.

"Важлива Ставка. Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії", - написав Зеленський.

"Отримали всю поточну інформацію, дали доручення військовим та розвідці. Працюємо далі над звільненням нашої землі", - додав президент.

Подробиць засідання він розкривати не став.