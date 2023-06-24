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Головна Світ "План виконано на 90%": Німеччина оцінила найбільші в історії навчання ВПС НАТО

"План виконано на 90%": Німеччина оцінила найбільші в історії навчання ВПС НАТО

24 червня, 2023 субота
00:26
Світ F-16

У межах навчань Air Defender 2023 у Німеччині, які стали найбільшими навчаннями повітряних сил в історії НАТО, вдалось здійснити 1800 із 2000 запланованих польотів, що можна назвати "повним успіхом"

Про це заявив інспектор німецьких Військово-повітряних сил Інго Герхартц, передає n-tv.

За словами Герхартца, навчання Air Defender стали свідченням того, що через своє геостратегічне, географічне і геополітичне положення Німеччина повинна розглядати себе як центр і бути здатною приймати в себе сили НАТО.

За оцінкою Бундесверу, десятиденні маневри повітряних сил Альянсу майже не спричинили перебоїв у цивільному повітряному русі.

Інспектор Люфтваффе додав, що навчання за участю 250 літаків з 25 країн пройшли "абсолютно гладко". Завдяки гарному плануванню німецьких диспетчерів не було "жодного скасування рейсів" у цивільному повітряному сполученні, а затримки були лише "в межах декількох хвилин".

Загалом навчання були "повним успіхом", сказав Герхарц, виступаючи на авіабазі Ягель в Шлезвіг-Гольштейні. За його словами, вони довели, що союзники здатні перекидати велику кількість військової техніки за кілька днів і що вони можуть витримати двотижневі масштабні навчання.

Інспектор ВПС підкреслив, що з 2000 запланованих польотів фактично відбулося 1800. В один день літаки були приземлені з міркувань безпеки через грозу.

"Виконання плану на 90% все ще є найвищим показником для таких масштабних навчань", – сказав Герхартц.

  • Нагадаємо, найбільші в історії навчання ВПС НАТО стартували 12 червня і тривали до 23. У них взяли участь приблизно 10 тисяч учасників із 25 країн світу.

Німеччина
НАТО
Військові новини
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