Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

"Російське керівництво починає готувати населення Російської Федерації, що війна буде довго й необхідно досягнути хоч якихось результатів. Росія не має чіткого плану, де вони збираються зупинятися і що буде через кілька місяців. Путіністи готують росіян, що війна з Україною буде тривати ще кілька місяців, а то й до кінця 2022 року", - зазначив Смолій.

Політичний експерт наголосив, що президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна треба зупиняти, адже просто так російські окупанти не підуть з нашої землі.

"Гарантом незалежності й цілісності нашої держави є Збройні сили України. На Донбасі так чи інакше ми стримуємо цю навалу. На Півдні, треба визнати, що ціла низка населених пунктів була визволена. Путін не піде, поки не досягне певних результатів, або ж поки не буде розгромлений", - зауважив Андрій Смолій.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 червня, росіяни втратили 31,7 тис військових, 3438 бронемашин, 1398 танків, 711 систем артилерії і 562 безпілотники.

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