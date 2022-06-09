Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 31,7 тис. (+200) осіб;

танків - 1398 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 3438 (+9) од.;

артилерійських систем - 711 (+8) од.;

реактивних систем залпового вогню - 213 (+0) од.;

засобів ППО - 96 (+0) од.;

літаків - 212 (+0) од.;

гелікоптерів - 178 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 562 (+3) од.;

крилатих ракет - 125 (+0) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2421 (+15) од.;

спеціальної техніки - 53 (+0) од.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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