Близько 31,7 тис. окупантів, 1398 танків і 562 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 9 червня росіяни втратили 31,7 тис. військових, 3438 бронемашин, 1398 танків, 711 систем артилерії і 562 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 31,7 тис. (+200) осіб;
- танків - 1398 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 3438 (+9) од.;
- артилерійських систем - 711 (+8) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 213 (+0) од.;
- засобів ППО - 96 (+0) од.;
- літаків - 212 (+0) од.;
- гелікоптерів - 178 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 562 (+3) од.;
- крилатих ракет - 125 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2421 (+15) од.;
- спеціальної техніки - 53 (+0) од.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
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