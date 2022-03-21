Плани Путіна захопити, або знищити Україну повністю провалились, - Наливайченко

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Заяви Кремля і відповідь на позицію США, які визнали Путіна військовим злочинцем, говорить про те, що Росія готується назвати ворогом весь світ. Весь світ зрозумів, що Росія єдина країна-терорист. Я прогнозую, що і Китай приєднається до санкції проти Росії. Кремль рухається в прірву. Вони вже повністю провалили сценарій бліцкригу в Україні. Плани Путіна захопити, або знищити Україну повністю провалились.” - пояснив Наливайченко



Наливайченко вважає, що через чисельні втрати в особовому складі, техніці та авіації ворог буде намагатись блокувати міста на Півдні та Сході України. За його словами, армія РФ буде далі тероризувати цивільне населення України.



“Думаю, що після того, як всі плани Путіна провалені в Україні, вони будуть змінювати тактику. Зараз вони спробують повністю блокувати міста та села на Півдні та Сході України, тероризуючи цивільне населення.” - додав Наливайченко



Наливайченко вважає, що на порядку денному України в цій ситуації поповнення резервів та боєприпасів ЗСУ



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