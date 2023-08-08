Планшет вибухнув у руках: на Харківщині загинула 11-річна дівчинка
У понеділок, 7 серпня, на Харківщині загинула 11-річна дівчина, яка постраждала внаслідок вибуху планшета
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"7 серпня близько 01:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Павлівка Богодухівського району загинула 11-річна дівчина. Дитина вдома грала на планшеті. Пристрій вибухнув у неї в руках. В результаті дівчина загинула", - пише поліція.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина отримала смертельну травму - ураження струмом під час користування планшетом, який перебував на зарядці.
Всі обставини події встановлюються.
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