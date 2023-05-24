Планували звинуватити ЗСУ, але викрили себе: окупанти обстріляли Токмак ракетою "За братву и за победу"
З початку тижня російські загарбники обстріляли Токмак Запорізької області, щоб звинуватити в цьому обстрілі ЗСУ
Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Проте окупанти видали себе, зухвало підписавши ракету, яку використали для удару.
"Цього тижня противник здійснив провокаційний обстріл н. п. Токмак Запорізької області з метою подальшого звинувачення ЗСУ в руйнуваннях об'єктів цивільної інфраструктури. Разом з тим на місці вибуху однієї з російських ракет місцеві мешканці виявили її уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу", яким організатори провокації викрили себе", - написала Маляр.
Щоб приховати свій злочин, окупанти заборонили фільмувати цей уламок ракети, а свідків попередили про "кримінальну відповідальність" за будь-які коментарі щодо обстрілу.
"Крім того, для обмеження можливостей цивільного населення з обміну інформацією противник цілеспрямовано знищив обладнання мобільного зв'язку в районах н. п. Гладківка, Обривка, Нова Маячка, Виноградове, Таврійське Херсонської області. Електроустаткування мобільного зв'язку демонтовано, а вежі повалено шляхом підрізання опор", - додала Маляр.
Також окупанти суворо заборонили цивільним проїзд на тимчасово окуповану територію у районі н. п. Гола Пристань, де доступна мережа українського мобільного зв'язку.
- Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в Токмаку окупанти примусово виселяють мирних жителів із домівок, щоб віддати їхнє житло колаборантам.
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