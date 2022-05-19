Планував серію вибухів на Дніпропетровщині: СБУ затримала брата ексрегіонала Царьова
На Дніпропетровщині затримали брата ексрегіонала й колаборанта Олега Царьова, який планував серію вибухів і чекав на посаду очільника окупаційної обладміністрації
Про це повідомила в телеграмі СБУ.
"СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії у східних регіонах. За даними спецслужби, цей родич колишнього нардепа-зрадника, ініціатора "новоросії" й поплічника Януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області", - розповіли у спецслужбі.
Він був упевнений у швидкій перемозі РФ, тому чекав на окупацію Дніпропетровщини й обіцяну посаду голови "обладміністрації". Коли план росіян зазнав невдачі, окупанти наказали йому дестабілізувати ситуацію в регіоні, скоївши серію вибухів на об’єктах інфраструктури. СБУ встановила контроль за братом Олега Царьова й попередила ці плани.
Під час обшуків у затриманого знайшли зброю в спеціально обладнаному схроні та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки, російські паспорти.
За інформацією слідства, чоловік жив у Дніпрі з часів Революції Гідності й підтримував зв'язок з Олегом Царьовим, котрий переховувався в РФ.
Зараз чоловіку оголосили підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Йому планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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