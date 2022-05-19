Про це повідомила в телеграмі СБУ.

"СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії у східних регіонах. За даними спецслужби, цей родич колишнього нардепа-зрадника, ініціатора "новоросії" й поплічника Януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області", - розповіли у спецслужбі.

Він був упевнений у швидкій перемозі РФ, тому чекав на окупацію Дніпропетровщини й обіцяну посаду голови "обладміністрації". Коли план росіян зазнав невдачі, окупанти наказали йому дестабілізувати ситуацію в регіоні, скоївши серію вибухів на об’єктах інфраструктури. СБУ встановила контроль за братом Олега Царьова й попередила ці плани.

Під час обшуків у затриманого знайшли зброю в спеціально обладнаному схроні та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки, російські паспорти.

За інформацією слідства, чоловік жив у Дніпрі з часів Революції Гідності й підтримував зв'язок з Олегом Царьовим, котрий переховувався в РФ.

Зараз чоловіку оголосили підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Йому планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У березні Олегу Царьову оголосили підозру у державній зраді.

3 травня Олег Царьов заочно отримав 12 років ув'язення за заклики до створення Новоросії, вирок можуть змінити на довічне

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb