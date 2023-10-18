Планував теракт у київському метро 2014 року й організував вибух на блокпості ЗСУ 2015-го: СБУ оголосила підозру спецслужбовцю РФ

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився майор Костянтин Маслянко із позивним "Мексиканець" - кадровий співробітник однієї з найзасекреченіших російських спецслужб - ССО міноборони РФ.

З початком антитерористичної операції на сході України він прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальної групи проти України. Правоохоронці встановили, що підозрюваний діяв під керівництвом командувача Сил спецоперацій РФ Валерія Флюстікова та ексохоронця президента Росії Володимира Путіна Олексія Дюміна, який тоді був командиром спецназу російського ГРУ.

"Саме за їхньою вказівкою Маслянко завербував мешканку Луганська, яка мала вчинити підрив у центрі Києва. Для його підготовки фігурант спорядив жінку вибуховим пристроєм, відпрацював легенду та організував її виїзд до столиці нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Проте наприкінці 2014 року правоохоронці затримали жінку поблизу станції метро у Києві, де вона намагалась залишити сумку із 3 кг тротилу та електродетонатором.

Крім того, СБУ встановила причетність підозрюваного до організації теракту у Станиці Луганській у січні 2015 року. Для цього він завербував місцевого жителя, який приніс на блокпост ЗСУ трилітрову банку з медом, в якій знаходилась вибухівка.

"Тоді внаслідок підриву загинув українських військовий, ще двох – було поранено. Згодом співробітники Служби безпеки затримали виконавця теракту і зібрали достатню доказову базу, щоб він отримав реальний термін ув’язнення", - додали в СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення "Мексиканця" також залучили до розвідувально-підривної діяльності проти України і він перебуває на тимчасово окупованій частині на сході.

Слідчі СБУ повідомили Маслянку про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та передача вибухового пристрою).

Оскільки підозрюваний перебуває на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.