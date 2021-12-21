Плавець Романчук завоював бронзу на чемпіонаті світу в ОАЕ
Українець Михайло Романчук став третім у запливі на 1500 м вільним стилем в рамках фіналу ЧС із плавання
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат світу з плавання на короткій воді проходить в ОАЕ. На дистанції 1500 м українець Михайло Романчук показав час 14.11,47 хвилин і посів третє місце у фінальному запливі.
Романчук поступився німцю Флоріану Велльброку, який встановив новий світовий рекорд, а також олімпійському чемпіону Ахмеду Хафнауї.
На Олімпіаді-2020 Михайло Романчук завоював срібло в запливі на 1500 метрів і бронзу в плаванні на дистанції 800 метрів.
Чемпіонат світу з плавання на короткій воді-2021
Чоловіки. 1500 м вільним стилем
1. Флоріан Велльброк (Німеччина) – 14.06,88 (світовий рекорд)
2. Ахмед Хафнауї (Туніс) - 14.10,94
3. Михайло Романчук (Україна) – 14.11,47
- Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
- 19 жовтня Романчук відмовився їхати на чемпіонат Європи в російську Казань.
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