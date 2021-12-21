Плавець Романчук завоював бронзу на чемпіонаті світу в ОАЕ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Чемпіонат світу з плавання на короткій воді проходить в ОАЕ. На дистанції 1500 м українець Михайло Романчук показав час 14.11,47 хвилин і посів третє місце у фінальному запливі.



Романчук поступився німцю Флоріану Велльброку, який встановив новий світовий рекорд, а також олімпійському чемпіону Ахмеду Хафнауї.



На Олімпіаді-2020 Михайло Романчук завоював срібло в запливі на 1500 метрів і бронзу в плаванні на дистанції 800 метрів.



Чемпіонат світу з плавання на короткій воді-2021



Чоловіки. 1500 м вільним стилем



1. Флоріан Велльброк (Німеччина) – 14.06,88 (світовий рекорд)



2. Ахмед Хафнауї (Туніс) - 14.10,94



3. Михайло Романчук (Україна) – 14.11,47

Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.

19 жовтня Романчук відмовився їхати на чемпіонат Європи в російську Казань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb