По 2-3 з кожної школи. У РФ до роздачі повісток залучили вчителів, - ЗМІ
З 30 повісток вдається вручити лише 3: вчителі у Смоленській області РФ розповіли про свою участь у мобілізації співмешканців. Здебільшого закликають водіїв до 48 років.
Про це повідомило російське видання "Верстка".
Декілька смоленських педагогів розповіли про те, як організовано їхню участь у видачі повісток на війну.
За словами одного з педагогів, у кожній школі для роздачі повісток залучити 2-3 особи. Перед цим їх викликали на розмову до директора та завуча та пояснювали, чому ця місія важлива. Але деякі вчителі все ж таки відмовлялися. Ті, хто погодився - злякалися адміністративних наслідків. Сам він не підтримує військову спецоперацію та повістки не розносив, повідомляє видання.
Тим, хто вирушив з повістками до будинків, видали посвідчення: "Посередник військового комісаріату міста Смоленськ та Смоленського району Смоленської області виконує завдання щодо вручення повісток громадянам".
Повідомляється, що більшість із повісток адресовані чоловікам з військово-обліковою спеціальністю №837, №845, №846 - це водії транспортних засобів категорії С, D та E. Серед мобілізованих - рядові, сержанти, єфрейтори та прапорщики, починаючи 1974-м та закінчуючи 1997-м роками народження.
За словами одного зі співрозмовників "Верстки", людей за адресами або не вдається виявити, або вони поїхали, а деякі пишуть відмову від отримання повістки. У середньому із 30 повісток вручити вдається лише 3, розповів педагог.
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