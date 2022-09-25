Про це повідомило російське видання "Верстка".

Декілька смоленських педагогів розповіли про те, як організовано їхню участь у видачі повісток на війну.

За словами одного з педагогів, у кожній школі для роздачі повісток залучити 2-3 особи. Перед цим їх викликали на розмову до директора та завуча та пояснювали, чому ця місія важлива. Але деякі вчителі все ж таки відмовлялися. Ті, хто погодився - злякалися адміністративних наслідків. Сам він не підтримує військову спецоперацію та повістки не розносив, повідомляє видання.

Тим, хто вирушив з повістками до будинків, видали посвідчення: "Посередник військового комісаріату міста Смоленськ та Смоленського району Смоленської області виконує завдання щодо вручення повісток громадянам".

Повідомляється, що більшість із повісток адресовані чоловікам з військово-обліковою спеціальністю №837, №845, №846 - це водії транспортних засобів категорії С, D та E. Серед мобілізованих - рядові, сержанти, єфрейтори та прапорщики, починаючи 1974-м та закінчуючи 1997-м роками народження.

За словами одного зі співрозмовників "Верстки", людей за адресами або не вдається виявити, або вони поїхали, а деякі пишуть відмову від отримання повістки. У середньому із 30 повісток вручити вдається лише 3, розповів педагог.

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення у РФ часткової мобілізації.

Окупаційна влада заборонила виїзд місцевих з більшості населених пунктів України, які тимчасово перебувають під їхнім контролем.

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