Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер ЗСУ Валерій Прозапас.

"По всій лінії від умовного Бахмута до Мар'їнки іде активна фаза бойових дій, тому що ворог постійно проводить спроби наступальних дій, намагаючись знайти прогалини в порядках ЗСУ. Наразі суттєвих успіхів в них немає, ЗСУ також на цьому напрямку не просуваються", - зазначив він.

Військовий додав, що багато років в цьому місті ешелонована оборона у росіян, тому війна має всі ознаки позиційної.

"Прилеглі неокуповані території піддаються ворожим обстрілам - тут для людей нічого нового у відсутності води, опалення, світла немає. Всі відповідні служби роблять все, щоб все владнати, але буває, що по кілька днів або тижнів люди сидять без води і світла", - підсумував Прозапас.