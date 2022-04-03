По табору українських біженців у Словаччині блукав ведмідь
Поблизу міста Ліптовський Мікулаш, де розташований табір для біженців, військові побачили на снігу сліди ведмедя
Про це повідомляє Novinky.cz.
Для безпеки викликали оперативну групу, яка встановила фотопастки в цьому районі.
За словами Майкла Харінга, який прибув у складі оперативної групи, ведмідь міг бути на розвідці, на марші після пробудження від сплячки або він міг просто випадково пройти через це місце.
Фахівці зазначають, що табір є привабливим місцем для ведмедів, адже їх приваблює запах їжі та сміття.
"Вже під час будівництва табору біженців ми вжили організаційних та технічних заходів, щоб не допустити звірів на цю територію", – каже речник Збройних сил Словацької Республіки Штефан Земанович.
- Нагадаємо, уряд Словаччини прийняв закон "Lex Ukraine", який має на меті полегшити життя українських біженців.
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