По табору українських біженців у Словаччині блукав ведмідь

Про це повідомляє Novinky.cz.



Для безпеки викликали оперативну групу, яка встановила фотопастки в цьому районі.



За словами Майкла Харінга, який прибув у складі оперативної групи, ведмідь міг бути на розвідці, на марші після пробудження від сплячки або він міг просто випадково пройти через це місце.



Фахівці зазначають, що табір є привабливим місцем для ведмедів, адже їх приваблює запах їжі та сміття.

"Вже під час будівництва табору біженців ми вжили організаційних та технічних заходів, щоб не допустити звірів на цю територію", – каже речник Збройних сил Словацької Республіки Штефан Земанович.