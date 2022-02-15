"Побачимо - повіримо в деескалацію": Кулеба відреагував на заяву Міноборони РФ про відведення військ
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що хоче бачити докази відведення російських військ від українських кордонів
Про це міністр заявив під час брифінгу 15 лютого.
"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - заявив Кулеба.
За його словами, українській дипломатії вдається стримувати РФ від нового вторгнення.
"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - наголосив голова МЗС.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
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