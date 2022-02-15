"Побачимо - повіримо в деескалацію": Кулеба відреагував на заяву Міноборони РФ про відведення військ

Про це міністр заявив під час брифінгу 15 лютого.



"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - заявив Кулеба.



За його словами, українській дипломатії вдається стримувати РФ від нового вторгнення.



"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - наголосив голова МЗС.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".