Поблизу Бєлгорода горить нафтобаза
У Бєлгородському районі Бєлгородської області РФ загорілася нафтобаза
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
Він зазначив, що на місці вже працюють відповідні служби.
- 14 жовтня в російському Бєлгороді після прильоту загорілася ТЕЦ.
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