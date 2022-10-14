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В російському Бєлгороді після прильоту загорілась ТЕЦ

14 жовтня, 2022 п'ятниця
20:14
Світ ТЕЦ у Бєлгороді

У російському Бєлгороді зайнялась пожежа після прильоту на місцевій підстанції, частина міста залишилася без світла, вогонь вже загасили

Про це повідомляє губернатор міста Гладков.

Відео з прильоту по ТЕЦ у Бєлгороді вже з'явилось в мережі. За попередніми даними, горить місцева підстанція. Відомо, що внаслідок вибуху частина російського міста залишилася без світла.

Пізніше пожежу прокоментував губернатор міста В'ячеслав Гладков.

"Після обстрілу Білгорода спалахнула підстанція 110 кВт. Виїхав на місце. Тут також знаходяться начальник Головного регіонального управління МНС Сергій Потапов, мій заступник Костянтин Полежаєв, міністр ЖКГ Олексій Ботвіньєв, перший заступник мера Білгорода Валентин Демидов та усі оперативні служби", - написав він.

За словами Гладкова, пожежу вже загасили й почали відновлення станції.

  • 13 жовтня поблизу російського Бєлгорода здетонував ворожий склад з боєприпасами. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в телеграмі підтвердив підрив складу боєприпасів.

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Бєлгород
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