В російському Бєлгороді після прильоту загорілась ТЕЦ

Про це повідомляє губернатор міста Гладков.

Відео з прильоту по ТЕЦ у Бєлгороді вже з'явилось в мережі. За попередніми даними, горить місцева підстанція. Відомо, що внаслідок вибуху частина російського міста залишилася без світла.

Пізніше пожежу прокоментував губернатор міста В'ячеслав Гладков.

"Після обстрілу Білгорода спалахнула підстанція 110 кВт. Виїхав на місце. Тут також знаходяться начальник Головного регіонального управління МНС Сергій Потапов, мій заступник Костянтин Полежаєв, міністр ЖКГ Олексій Ботвіньєв, перший заступник мера Білгорода Валентин Демидов та усі оперативні служби", - написав він.

За словами Гладкова, пожежу вже загасили й почали відновлення станції.

13 жовтня поблизу російського Бєлгорода здетонував ворожий склад з боєприпасами. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в телеграмі підтвердив підрив складу боєприпасів.

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