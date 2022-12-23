Поблизу будівлі Єврокомісії затримали двох бельгійських солдатів з боєприпасами
Двох військовослужбовців бельгійських військово-повітряних сил було заарештовано Поблизу будівлі Єврокомісії, в них були боєприпаси
Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву речника прокуратури Брюсселя.
"Двоє людей були позбавлені свободи, були заслухані поліційними службами й після заслуховування відпущені", - сказав він.
Зазначається, що двоє солдатів бельгійських ВПС були затримані в самому центрі європейського кварталу Брюсселя поблизу будівлі Єврокомісії. Їх заарештували за зберігання боєприпасів. Речник "не зміг підтвердити походження згаданих боєприпасів" і сказав, що "триває розслідування", щоб визначити, звідки вони походять.
Як зазначає газета Het Nieuwsblad, місцеві жителі побачили, як двоє чоловіків навмання стріляли з вогнепальної зброї з відкритого вікна, і викликали поліцію. Зброя виявилася пневматичною, як з'ясувала поліція. Але, обшукавши будівлю, поліціянти виявили понад 200 патронів, "призначених для пістолетів-кулеметів, які використовуються бельгійськими військами".
У заяві для Politico міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що не робитиме жодних "конкретних заяв" щодо цієї справи, оскільки її зараз розслідують як її міністерство, так і судові служби. При цьому вона додала, що "необхідні запобіжні заходи були вжиті негайно", як тільки почалося розслідування.
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