Поблизу будівлі Єврокомісії затримали двох бельгійських солдатів з боєприпасами

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву речника прокуратури Брюсселя.

"Двоє людей були позбавлені свободи, були заслухані поліційними службами й після заслуховування відпущені", - сказав він.

Зазначається, що двоє солдатів бельгійських ВПС були затримані в самому центрі європейського кварталу Брюсселя поблизу будівлі Єврокомісії. Їх заарештували за зберігання боєприпасів. Речник "не зміг підтвердити походження згаданих боєприпасів" і сказав, що "триває розслідування", щоб визначити, звідки вони походять.

Як зазначає газета Het Nieuwsblad, місцеві жителі побачили, як двоє чоловіків навмання стріляли з вогнепальної зброї з відкритого вікна, і викликали поліцію. Зброя виявилася пневматичною, як з'ясувала поліція. Але, обшукавши будівлю, поліціянти виявили понад 200 патронів, "призначених для пістолетів-кулеметів, які використовуються бельгійськими військами".

У заяві для Politico міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що не робитиме жодних "конкретних заяв" щодо цієї справи, оскільки її зараз розслідують як її міністерство, так і судові служби. При цьому вона додала, що "необхідні запобіжні заходи були вжиті негайно", як тільки почалося розслідування.

7 грудня німецькі правоохоронці затримали 25 людей, які, імовірно, належали до правоекстремістської організації. Також підозрюється жінка, що має російське походження. Одним з імовірних ватажків руху був аристократ, відомий як принц Генріх XIII. Зокрема повідомляється, що принц та його партнерка російського походження Віталія Б. на початку червня відвідали генконсульство Росії в Лейпцигу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb